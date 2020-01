¡Escándalo! Antonio Brown se entregó a las autoridades del Condado de Broward

Luego de que se girara una orden de aprehensión en contra del ex receptor abierto de la NFL, Antonio Brown, el siete veces jugador de Pro Bowl se ha entregado a las autoridades.

El hecho fue reportado en primera instancia por NBC.

Según el reporte, Brown arribó cerca de las 10 p.m. a la cárcel del Condado de Broward con sus abogados. Era buscado por tres cargos, incluyendo agresión y robo.

Antonio Brown arrived at the Broward County Jail around 10 pm. He is wanted on 3 criminal charges out of Hollywood. It stems from an altercation with a delivery driver at Brown’s home on Tuesday.

Brown arrived with his lawyers and and entourage. @CBSMiami pic.twitter.com/DlVB8qUgQQ

— Carey (@ccoddcbs4news) January 24, 2020