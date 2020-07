Kanye West ha causado tremenda polémica en Twitter después de que se desatara con una serie de mensajes inexplicables. Todo habría sido una reacción después de que el rapero revelara que le salvó la vida a su hija North West tras inicialmente pedirle a Kim Kardashian que abortara, reportó La Opinión.

Por redacción MiamiDiario

En el mismo escándalo, West reveló que su padre lo quiso abortar y que el propio rapero le había pedido a Kim Kardashian abortar a quien sería North.

Lo que relata este portal antes mencionado, es que al parecer habría una discusión entre West y su familia después de esto ya que el famoso tomó control de Twitter e hizo varias revelaciones.

“Kris y Kim, llámenme ya”, fue uno de los tweets que publicó.

“Kim intentó traer un doctor para encerrarme con un doctor”, fue otra de sus publicaciones.

También cargó contra su suegra:

“Kris no juegues conmigo. Tú y ese [calmye] tienen prohibido estar cerca de mis hijos. Ustedes intentaron encerrarme”, también publicó el rapero.

En otro de los mensajes juró ante Dios que jamás iba a permitir a su esposa que dejara que su hija North posara para Playboy.

“Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme”, escribió.

Kanye después compartió una foto en donde se le ve con sus cuatro hijos y agregó, “Los hijos West jamás harán Playboy”.

West estaría pasando por una crisis y en otro mensaje dejó entrever que Kim no quiere vivir con él en el rancho ya que su vida está en Calabasas, California.

“Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mi. Ya no es decisión de E! o NBC”, West escribió citando al canal y estudio que produce el reality show “Keeping Up With the Kardashians”.

Información de La Opinión

