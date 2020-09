La Guardia di Finanza encontró irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana de Luis Suárez.

Según apuntan, el delantero uruguayo habría sabido las preguntas de antemano. “Básicamente, la ciudadanía italiana de Luis Suárez se obtuvo mediante una estafa”, subrayan en Infobae.

El fraude habría sido descubierto tras una investigación de la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia, con los soldados de Fiamme Gialle que están adquiriendo documentación en la universidad de la capital de Umbría y notificando una serie de garantías.

Las investigaciones revelaron que las preguntas del examen de Luis Suárez para obtener el pasaporte habían sido pactados antes y las puntuaciones ya se habían asignado incluso antes de que se realizara la prueba.

Posteriormente, empezaron a filtrarse detalles de la investigación del caso Luis Suárez. Entre las frases interceptadas por los investigadores, apuntadas en ‘La Gazzetta’, se puede leer: “No debe pasar el examen, pasará, porque con 10 millones por temporada de sueldo no se puede estropear porque no tiene el B1”. U otras como: “Pero no conjuga verbos, habla con el ‘infinito … ”. Además, algunas afirmaciones como: “lo hemos encaminado bien, es memorizar parte del examen”.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport reveló algunas conversaciones telefónicas que mantuvieron los examinadores de dicho examen: “Gana 10 millones, tiene que pasar el examen”; “pero si no puede conjugar los verbos y solo habla en infinitivo”; “dime qué nota doy y listo”; “si no aprueba nos meten una bomba”; “le hemos preparado bien, está memorizando parte del examen”, fueron algunas frases que reprodujeron en su portal.

Otro de los puntos que dejan lugar a dudas fue el tiempo estimado que tardó en terminarlo. Mientras que por lo general la gente suele demorar cerca de dos horas, el futbolista lo había hecho en solo 30 minutos.

Las investigaciones se iniciaron en febrero de 2020 por diferentes hechos y maduraron en el contexto de la Universidad para Extranjeros, centro en el que Luis Suárez pasó el examen la semana pasada, con la intención de obtener el pasaporte italiano.

“De las actividades investigadas se desprende que los temas tratados por el examen fueron previamente pactados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo”, desveló el procurador Raffaele Cantonela en la Gazzetta.

