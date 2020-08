Uno de los operadores de escuelas públicas autónomas más grandes de Florida sorprendió a padres y maestros al hacer un cambio radical esta semana en sus planes de reapertura para el próximo año escolar.Ya que decidieron empezar las clases con educación a distancia.

Charter Schools USA informó inicialmente que las clases serían presenciales en sus escuelas del sur de Florida. No obstante, a finales de esta semana los funcionarios anunciaron que en los condados de Broward y Miami-Dade, las tasas de positividad de COVID aún son demasiado altas para reabrir de manera segura., informó NBC.

“La realidad es que estamos en una zona muy afectada y tuvimos que anteponer la seguridad de todos. Pero también detectamos que la mayoría de los niños aprenden mejor en un aula”, aseveró Jon Hage, director ejecutivo de of Charter Schools USA.

Esta empresa opera 92 escuelas en cinco estados. En el sur de la Florida tienen 14 a las cuales asisten unos 18,000 estudiantes. Al igual que las escuelas del distrito, las escuelas de CSUSA reabrirán con educación a distancia únicamente. Los maestros instruirán desde sus aulas vacías.

El director ejecutivo de of Charter Schools USA declaró, “Algunos padres están decepcionados de que en el condado de Broward no podamos empezar clases presenciales. No obstante, hay otros padres que sintieron con la misma firmeza que estamos haciendo lo correcto”.

Hage explicó que en este momentos las aulas están siendo desinfectadas. los pupitres se están colocando separados para que exista distanciamiento social. La parte difícil es decidir cuándo es lo suficientemente seguro para traer a los niños de regreso a las escuelas.

