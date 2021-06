Las escuelas públicas de los condados de Miami-Dade y Broward anunciaron que continuarán entregando alimentos gratuitos durante el verano.

Con el fin de combatir la inseguridad alimentaria, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade se mantendrán firmes en su compromiso de apoyar a los estudiantes y sus familias.”

Las distribuciones de comidas gratuitas tendrán lugar en varios lugares, reportó Miami.CbsLocal

Se proporcionarán desayunos y almuerzos diarios a todos los estudiantes que asistan a la escuela de verano o a los campamentos y programas afiliados al distrito ubicados en las escuelas de M-DCPS.

Las fechas de servicio son del 14 de junio al 13 de agosto de 2021 (excepto el feriado del 5 de julio).

Comidas diarias de verano “sin cita previa

Free breakfast and lunch will be provided to students attending @MDCPS summer school and district-affiliated camps and programs. Curbside and walk-in meals will also be available for all students 18 and younger. #MDCPSWellness https://t.co/nZwn1dOJWT

De acuerdo con las regulaciones del USDA, las comidas gratuitas de verano que se entregan diariamente en el campus también están disponibles para los estudiantes/niños de 18 años o menos que no estén inscritos en un programa. Tendrán la oportunidad de llevarse un desayuno y/o almuerzo para llevar.

Para conocer la ubicación, los horarios y las fechas, visite el Summer BreakSpot y haga clic en “Find a Site”.

Los estudiantes/niños que entran a pie deben seguir los requisitos administrativos de seguridad/procedimientos de registro de la escuela en cada visita.

Tomorrow, June 8, is the last meal distribution of the school year. Visit https://t.co/okgoqzR7vl to check your location and time. Thank you @BCPSFNS for the incredible work you have done all year long. https://t.co/TwiF9blmT6

— Broward Schools (@browardschools) June 7, 2021