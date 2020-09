ORLANDO, FL – 24 de septiembre de 2020 – (LATINX NEWSWIRE) – ¿Es posible que el verano más caluroso que se haya registrado en Florida pueda derretir a las personas? En cierta forma es posible y en menos de una semana. El Instituto CLEO junto a la Fundación VoLo se asociaron con la agencia de publicidad Zubi y el galardonado artista/creador/director de Los Ángeles, Bob Partington, para mostrar cómo las altas temperaturas están afectando al estado y a su fauna.

Por Redacción Miami Diario

Partington, muy conocido como presentador del programa ThingamaBob del canal The History Channel, y por sus invenciones únicas que combinan arte, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, fue desafiado por el equipo creativo de Zubi a principios de este año, para dar vida a un concepto creativo que la agencia desarrolló para ayudar a CLEO a poner la crisis climática de este estado en el centro de atención de todos los habitantes de Florida.

La idea que expuso la agencia Zubi fue la de hacer una serie de esculturas de cera que literalmente se derritieran con el calor de Florida en menos de una semana. Luego, Zubi acudió a Partington, quien fue asignado para crear las esculturas. Trabajando con colegas en los estudios de la casa de producción 1stAveMachine en Los Ángeles, Partington diseñó estatuas que revelarán un mensaje secreto relacionado a cada uno de sus temas cuando estas ya se hayan derretido. El paso siguiente era decidir qué representar. “Florida es un estado visualmente fascinante,” dijo Partington. “Hay tantas cosas que lo hacen especial. Pero el equipo de la agencia Zubi nos pidió que nos enfocáramos en tres íconos que simbolizan lo que los habitantes de Florida y el resto del mundo pueden perder, para siempre, si no se toman medidas ahora mismo.”

La primera escultura, que representa la cabaña de un salvavidas, de esas que se observan en las playas del estado, fue exhibida la semana pasada en la Plaza de Ciencias del Phillip and Patricia Frost Museum of Science en Miami y ya se ha derretido casi por completo. ¿El mensaje? “Más calor, menos playas”. Según el Director Creativo Ejecutivo de Zubi, Iván Calle, la esperanza es que la gente se detenga y piense en cómo el aumento del nivel del mar y la erosión costera causada por el rápido calentamiento de las temperaturas y los mares no solo amenaza la calidad de vida en el estado, sino también su economía basada en el turismo.

La segunda escultura, que se dará a conocer este viernes en ZooTampa en Lowry Park, es de una pantera madre y su cachorro, típicos de Florida. “Las panteras reales en realidad no se derriten,” continuó Calle, “pero queríamos mostrar artística e ingeniosamente cómo el calor extremo y otros efectos de la crisis climática, como el aumento del nivel del mar, son una amenaza para su propia existencia, y eso es algo que todos los habitantes de Florida quieren evitar.”

La tercera y última escultura, que presenta a un abuelo y su nieta disfrutando de un día agradable en un banco del parque, llamada simplemente “Familia de Florida,” se instaló hoy frente a la Alcaldía de Orlando. La idea es conectar las atracciones turísticas y la belleza natural mundialmente famosas de Orlando con el legado que los habitantes de Florida dejarán para las generaciones futuras.

“La crisis climática es una amenaza para nuestra salud. Desde enfermedades respiratorias y cardiovasculares hasta la salud mental y enfermedades infecciosas, debemos hacer más para disminuir la contaminación de calentamiento global,” dijo Yoca Arditi-Rocha, directora ejecutiva de CLEO. “El calor extremo es una amenaza para todas las cosas que nos importan. Necesitamos entender que este no es solo un problema ambiental, sino que de hecho es el mayor desafío para nuestros medios de vida aquí. Estamos todos juntos en esto como residentes de la Florida y exigimos una acción climática firme de nuestros líderes electos. Alentamos a todos a que asuman el Compromiso Climático de Florida (Florida Climate Pledge) para ayudar.”

La campaña #FlClimateCrisis de El Instituto CLEO incluye no solo las tres esculturas que se derriten, sino también numerosos eventos para resaltar las múltiples amenazas a la calidad de vida del estado. La campaña ha ganado el apoyo de varios líderes electos de Florida, incluido el alcalde de Orlando, Buddy Dyer y la representante del estado de Florida Anna Eskamani, quienes estuvierion presentes en la rueda de prensa de la inauguración de la escultura Familia de Florida en el City Hall en Orlando hoy. “En Florida y alrededor del mundo, las poblaciones vulnerables y marginadas son las primeras que reciben el impacto más fuerte de la crisis climática,” dice Eskamani. “Este es un momento muy difícil en la historia de nuestra nación, pero también es una oportunidad de establecer nuevas normas para las siguientes generaciones.”

A continuación se presenta el calendario de eventos que El Instituto CLEO ha organizado para septiembre:

La campaña “Florida Climate Crisis” ha sido posible gracias a una subvención de la Fundación VoLo, una fundación filantrópica privada con sede en Florida, dirigida por sus fundadores Thais López Vogel y David S. Vogel. Este proyecto ayuda a la Fundación VoLo a cumplir su misión de acelerar el cambio y el impacto global apoyando soluciones climáticas basadas en la ciencia, mejorando la educación y la salud.

“Las temperaturas de este año en todo el mundo se encuentran entre las más altas jamás registradas,” comentó Thais López de VoLo. “Esa tendencia continuará y se acelerará si no tomamos medidas colectivas y controlamos las emisiones de calentamiento. Al trabajar juntos y escuchar a nuestros científicos climáticos, los habitantes de Florida pueden limitar los días de calor extremo y aumento del nivel del mar y salvar el estado que tanto atesoran.”

A las personas que buscan más información sobre las esculturas de cera y el mes de eventos organizados por El Instituto CLEO focalizado en las numerosas formas en que el cambio climático amenaza a Florida, visiten FlClimateCrisis.org. Se invita a todo el público a hacer preguntas y comentar en las redes sociales utilizando el hashtag #FlClimateCrisis.

