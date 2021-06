Quizás hace una década, la escena artística de Miami habría estado muy tranquila durante los meses de verano. Esto ha cambiado y las opciones para recorrer galerías se multiplican en junio.

Tal vez se deba a la madurez del mercado del arte local, o tal vez a recuperar el tiempo perdido. Cualquiera que sea el caso, las galerías locales y las organizaciones artísticas no esperan a diciembre para exhibir el trabajo de artistas veteranos y emergentes por igual.

“Bhakti Baxter: Transferencia de calor” en Nina Johnson

Bhakti Baxter regresa a Miami para una exhibición individual en Nina Johnson, mientras que Oolite Arts explora la conexión perdida de la humanidad con la naturaleza en la exhibición colectiva “Trascendencia natural”. Mientras tanto, recién salido de un premio Jorge M. Pérez de la National YoungArts Foundation otorgado al artista el mes pasado, “Sugarcane Is Sweetest at the Joint” de Malaika Temba servirá como introducción al artista en Mindy Solomon.

Hace tres años, Bhakti Baxter se mudó a Topanga, California, donde continúa produciendo trabajo. Así que considere su última exposición individual en Nina Johnson en Little Haiti como una especie de regreso a casa para el nativo del sur de Florida. Para “Heat Transfer”, Baxter yuxtapone la escasez de agua del sur de California con Miami, donde parece que todo, desde el suelo hasta el aire, está empapado de agua. Para sus trabajos a gran escala, empapó el lienzo en agua y, mientras trabajaba al aire libre, rápidamente comenzó a aplicar pintura, compitiendo contra la evaporación acelerada. Los resultados son piezas de colores brillantes que imitan la vista a través de un caleidoscopio pero que se sienten vivas y orgánicas al mismo tiempo. En vista hasta el 31 de julio en Nina Johnson, 6315 NW Second Ave., Miami; 305-571-2288; Martes a sábado de 11 a.m. a 5 p.m.

“Ritmo del habla” de Juan Ledesma

En el distrito de diseño, Locust Projects estrena una gran cantidad de nuevas exhibiciones el 11 de junio, incluida una instalación específica del sitio de los artistas multidisciplinarios Tal Amitai-Lavi y Tal Frank en la galería principal, y “Rhythm of Speech”, una instalación audiovisual del artista. y el músico Juan Ledesma, que se hace cargo de la sala de proyectos.

Ledesma invitó a tres músicos locales a crear una partitura basada en un análisis lingüístico de sus respectivos acentos. La pieza central es un video proyectado en una pantalla circular que intercala actuaciones musicales con imágenes de los músicos compartiendo sus experiencias. Abre el viernes 11 de junio y se extiende hasta el 7 de agosto en Locust Projects, 3852 N. Miami Ave., Miami; 305-576-8570; Miércoles a sábado de 11 a.m. a 5 p.m. Solo por cita.



“Trascendencia natural” en Oolite Arts

Curada por la artista y cineasta Rhonda Mitrani, “Natural Transcendence” reúne a siete artistas para una exposición colectiva en la Galería 928 de Oolite Arts. Adler Guerrier, Megan McLarney, Colleen Plumb, Anastasia Samoylova, Jennifer Steinkamp, ​​Wendy Wischer y Antonia Wright exploran cómo cambió la relación entre los humanos y la naturaleza durante la pandemia. Ya sea a través del video o la fotografía, los artistas pretenden dar una llamada de atención con respecto a nuestra conexión en rápida erosión con el mundo exterior. Con el bloqueo obligando a todos a confiar en la tecnología más que nunca, “Natural Transcendence” podría servir como un recordatorio de que, a pesar de todo lo que se avecina, hay mucha belleza para contemplar fuera de nuestras pantallas resplandecientes. Abre el miércoles 16 de junio y se extiende hasta el 22 de agosto en la Galería 928 de Oolite Arts, 928 Lincoln Rd., Miami Beach; 305-674-8278; Lunes a domingo de mediodía a 5 p.m.

“Lydia Azout: Tierra Nueva – Tierra Vieja (Tierra Nueva – Tierra Vieja)” y “Julián León Camargo: Yo Pienso” en la Galería Dot Fiftyone

En Little River, Dot Fiftyone Gallery, en colaboración con Coordenadas Art, presenta nuevas obras de los artistas colombianos Lydia Azout y Julián León Camargo. Azout es mejor conocida por su trabajo de escultura en metal que se siente cósmicamente futurista y antiguo. Aquí se adentra en los misterios filosóficos que aún asolan a la humanidad: “¿Qué pasa cuando un espacio de claridad se convierte en un espacio viciado, inexpresivo? El absurdo es la muerte. ¿La muerte es siempre el fin? ¿O es más bien para dar paso a lo nuevo?” En el primer espectáculo de Camargo en Miami, el artista adopta un enfoque de prueba y error en su trabajo. Sus pinturas presentan capas sobre capas y capas de pintura que solo están limitadas por la cantidad de medio que puede contener el lienzo. Abre el jueves 17 de junio y se extiende hasta el 31 de agosto en Dot Fiftyone Gallery, 7275 NE Fourth Ave., Ste. 101, Miami; 305-573-9994; Martes a sábado de 11:30 a 7 p.m.

“Malaika Temba: la caña de azúcar es más dulce en el local” en Mindy Solomon

En mayo, la National YoungArts Foundation anunció que la artista Malaika Temba, radicada en Nueva York, había ganado el premio Jorge M. Pérez de 25.000 dólares. “Malaika Temba ha demostrado un talento excepcional en su oficio, y espero seguir adelante mientras su viaje creativo continúa desarrollándose”, dijo Pérez en un comunicado en ese momento. El 26 de junio, Temba tiene su propia exposición individual en Mindy Solomon Gallery en Allapattah. El trabajo de la artista tanzano-estadounidense se inspira en su herencia africana mezclada con el análisis cultural. Para las niñas del este de África que han considerado la autoestima / cuando el drake no es suficiente, Temba usa textiles para crear repeticiones y patrones que tejen su propia historia. Abre el sábado 26 de junio y se extiende hasta el 31 de julio en Mindy Solomon Gallery, 848 NW 22nd St., Miami; 786-953-6917; Martes a sábado de 11 a.m. a 5 p.m.