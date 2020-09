El enorme bloqueo de Bam Adebayo en el último ataque de los Celtics y el valiente ataque de Jimmy Butler, al final del tiempo extra para darle la ventaja a Miami, son como para enmarcar y ponerlos en la entrada del Complejo ESPN Wide World of Sports, para que todos vean de qué madera está hecho este Heat.

Por redacción MiamiDiario

Gracias a eso el quinteto de Miami consiguió este martes una espectacular victoria 117-114 en un disputado encuentro ante el buen equipo de Boston y de este modo tomó ventaja 1-0 a en las Finales de la Conferencia Este, reportó Marca.

Fue un partido contra todas las banderas pues el Heat, además de batallar con la tremenda defensa de los Celtics, tuvo que luchar contra todo tipo de contratiempos, para terminar sacando un triunfo que sabe a gloria.

Y si por algo destacó este quinteto de la Capital del Sol fue por su persistencia, porque nunca se rindió, porque luchó como todo un campeón ante un equipo grandísimo de Boston al que le caía casi todo lo que tiraba.

Fue una enorme remontada por parte de Miami con un último cuarto mejor incluso que el tiempo extra, para terminar 47.1 por ciento en tiros de campo (44.4% en triples) y cinco jugadores con doble dígitos, tras ganar la batalla en la pintura y coronada por la defensa de Adebayo.

Rook nearly messed around and got a triple-double 🎶 12 points, 11 rebounds, & 9 assists for @raf_tyler

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/tiiFO4Rqyf — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

Butler, el héroe, terminó con 20 puntos , cinco rebotes, cinco asistencias y dos robos.

Goran Dragic, el motor, fue el que más anotó con 29 unidades, más siete rebotes y cuatro asistencias.

You know what day it is. . . 6 Pts | 8 Rebs | 7 Asts pic.twitter.com/iH7OykuF0Q — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

Jae Crowder, el obrero, terminó con 22 cartones (5 triples), cinco rebotes y dos buenos tapones.

Adebayo, el monstruo, se fue con 18 puntos, seis rebotes, nueve asistencias y dos tapones.

Herro, todo corazón, rozó el triple doble con 12 unidades (dos grandes triples), nueve asistencias y ¡11 rebotes!

Let's not forget the 14-point 4th quarter deficit we had to overcome… Playoff Jimmy led that charge again!

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/cQI62keS8M — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2020

Todos los hombres del Heat aportaron su grano de arena, sobre todo en defensa, aunque los Celtics se las arreglaron para terminar con un 44.3 por ciento en tiros de campo (35.7 en triples) y otros cinco jugadores con doble dígitos.

Por Boston el mejor fue Jayson Tatum con 30 puntos y 14 rebotes, seguido por Marcus Smart con 26 cartones, Kemba Walker con 19, Jaylen Brown con 17 y Brad Wanamaker con 12.

El Juego 2 entre el Heat y los Celtics será este jueves (7 p.m.) y será transmitido por ESPN.

