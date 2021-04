Los floridanos quedaron atónitos al ver lo que parecía ser una bola de fuego cruzando el cielo el lunes. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de fotos y videos del misterioso suceso.

Se trataba del paso muy cercano de un asteroide que golpeó brevemente la atmósfera, de acuerdo con meteorólogos.

El meteorólogo jefe de CBS4, Craig Setzer, indicó que parecía ser el asteroide 2021 GW4 que probablemente pasaba a unas 9,000 millas por encima de la Tierra.

Agregó que posiblemente golpeó brevemente la atmósfera mientras se movía a 16,000 mph.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story. Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h — Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021

Setzer detalló que pasó dentro de la órbita de la luna, que está a unas 252,000 millas de distancia de la Tierra.

La mayoría de los asteroides más cercanos a la Tierra suelen estar a unos 1.3 millones de millas.

Su colega de CBS News, Zach Covey, dijo que “podemos confirmar que el asteroide 2021 GW4, de acuerdo con los datos de aproximación más cercana, hizo su aproximación más cercana de 9,300 millas, mucho más cerca que el pronóstico de aproximación esperado de 16,000 millas. Esto explica la bola de fuego”.

El asteroide pasó cerca de la Tierra solo cuatro días después de su descubrimiento y lo hizo nueve veces más rápido que una bala de un fusil, de acuerdo con Newsweek.

BREAKING | The flash of light observed in South Florida not long ago was like a chunk of an asteroid known as 2021 GW4. It was scheduled to make an extremely close approach of only 16,000 miles. The asteroid is the size of a car, roughly 14 feet. @CBS12 https://t.co/roXF6snxep — Zach Covey (@ZachCoveyTV) April 13, 2021

La publicación detalla que “en su punto más cercano, 2021 GW4 pasó junto a nosotros a solo el 7 por ciento de la distancia entre la Tierra y la Luna”.

También estaba mucho más cerca de nosotros que algunos satélites geoestacionarios creados por el hombre, que normalmente orbitan a unas 22,000 millas.

El paso más cercano del asteroide ocurrió a las 9:01 a.m. ET.”, detalló la publicación.

El asteroide era del tamaño de un automóvil, aproximadamente 14 pies, dijeron meteorólogos.

You may have seen headlines about an #asteroid that will safely fly by Earth on March 21. While this asteroid, known as 2001 FO32, is large, it will safely zip past Earth at a distance of 1.3 million miles—five times further away than the Moon—and poses no risk of hitting Earth. pic.twitter.com/oZZG5UaFsf — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 8, 2021

A veces, los asteroides impactan con la atmósfera de la Tierra y tienden a explotar en el aire debido a las fuerzas violentas producidas por su velocidad, agregó.

