El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, reveló este miércoles un dato sobre la cantidad de personas provenientes de Nueva York han cambiado su licencia en Florida.

El organismo expresó que desde entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, al menos 33,565 neoyorquinos intercambiaron sus documentos de conducir de Nueva York por credenciales de Florida.

Esto equivale un incremento de 32% según lo revelado por el departamento encargado de la seguridad vial estatal.

Los encargados de dicho organismo estatal, explicaron porque en menos de un año se disparó la solicitud de licencias en el estado.

“Las personas se han mudado rápidamente al sur de Florida debido a su atractivo, clima cálido durante todo el año, restricciones de COVID-19 reducidas, beneficios fiscales y valor de la propiedad”, revelaron las personas encargadas del organismo.

Indicaron que casi 1,000 personas se mudan a Florida todos los días.

WELCOME TO NEW YORK? Since September 2020, over 33,500 New Yorkers have turned over their New York drivers licenses in exchange for Florida ones. Most are moving to Palm Beach, Broward, and Miami. Is South Florida becoming the sixth New York borough?

