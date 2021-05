El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, demostró que aun tiene una fuerza que lo apoya y así quedó demostrado en las ganancias que obtuvo su comité político en el mes de abril.

Según datos suministrados por la División de Elecciones del estado, las ganancias obtenidas por organización Friends of Ron DeSantis en abril fue de $ 13,979 millones, en el mes de abril.

Además, expresaron que en efectivo han obtenido $ 31,6 millones, lo que supera lo recaudado en octubre del 2018 cuando logró su victoria sobre Andrew Gillum .

La cifra alcanzada por el comité político del Gobernador Ron DeSantis se debió a las contribuciones que hicieron administrador de fondos de cobertura de Chicago Kenneth Griffin por $5.000.000 y de la Asociación de Gobernadores Republicanos que depositó $ 2,8 millones, según lo publicado en el Miami Herald.

También hubo 30 contribuciones de $ 50,000 o más, en la que se incluyen ocho de contribuyentes que enumeraron las direcciones en un código postal, 33480, en Palm Beach, según la base de datos de elecciones estatales.

El resto fueron 139 contribuciones de $ 25,000 o más durante el mes, con esas contribuciones por un total de $ 12,4 millones. En comparación, recibió 86 contribuciones de $ 100 a $ 500, por un total de $ 16,550.

Ron DeSantis Raised Nearly $14 Million in April, Largest Haul Since 2018 Campaign https://t.co/Akse58DMMz

— JoanHathaway (@JoanHathaway) May 11, 2021