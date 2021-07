La estrella pop Olivia Rodrigo hizo una aparición sorpresa en la sala de reuniones de la Casa Blanca este miércoles por la tarde para promover las vacunas contra el covid-19.

La joven de 18 años, conocida por ser una de las actuales estrellas de Disney, enfatizó la importancia de que los estadounidenses más jóvenes se vacunen.

“Estoy asombrado por el trabajo que han realizado el presidente Biden y el Dr. Fauci y estoy feliz de brindar mi apoyo a esta importante iniciativa”, dijo Rodrigo.

Brief remarks from Olivia Rodrigo in the White House briefing room. She said she was “beyond humbled” to be at the White House and is “in awe” of the work POTUS and Dr. Fauci have done on vaccines. pic.twitter.com/Go9DFLEvJj

— AlexGangitano (@AlexGangitano) July 14, 2021