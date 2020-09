El luchador de UFC Colby Covington no se echa para atrás en su disputa pública con LeBron James.

Covington se dirigió a Twitter el lunes para decir que la estrella de Los Angeles Lakers no podía “aguantar 10 segundos conmigo” después de que varios jugadores de la NBA lo apuntaran en las redes sociales por llamar a James un “cobarde” después de su pelea con Tyron Woodley.

“LOL en los copos de nieve que creen que LeBron James incluso podría durar 10 segundos conmigo. Si ese cobarde tuviera las pelotas o la capacidad de patear el trasero de cualquiera, ¡Delonte West habría perdido los dientes mucho antes de su adicción a la metanfetamina”, escribió en Twitter.

LOL at the snowflakes that believe @KingJames could even last 10 seconds with me! If that coward had the balls or the ability to kick anyone’s ass, Delonte West would’ve lost his teeth long before his meth habit! pic.twitter.com/TQZ56FBnt1

— Colby Covington (@ColbyCovMMA) September 22, 2020