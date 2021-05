Este miércoles la actriz y cantante Demi Lovato hizo una revelación, que impactó a sus seguidores.

La cantante que saltó a la fama en el cine adolescente, expresó que se identificó del género no binario.

“He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes … han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás”, escribió Lovato en Twitter.

La cantante de 28 años, indicó que la decisión se debió a largas horas, de autorreflexión y sanación con ella misma.

“Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí”, dijo Lovato.

Expresó que en los próximos días cambiará sus pronombres personales

“Hoy es un día que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos / ellas en el futuro”, Lovato, de 28 años escribió en la red social.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021