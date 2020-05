¡Esta semana! Conozca lugares y horarios donde se distribuyen víveres en Miami-Dade

Debido que comenzó la terrible pandemia del coronavirus de Wuhan, el desempleo creció abruptamente en todo el país, Florida no es la excepción, sin embargo personas, instituciones y Ongs colaboran para distribuir provisiones a los más necesitados.

Redacción MiamiDiario

Entre los productos que han podido recolectar grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales se encuentran frutas, verduras, legumbres, víveres y otros productos alimentarios.

Estas Ongs, entes privados y gubernamentales se unen diariamente para recolectar y distribuir provisiones alimentarias a los más necesitados, muchos de los cuales perdieron sus empleos y no tienen dinero para comprar alimentos, informó diariolasamericas.com.

Días, horas y lugares de distribución de esta semana

Lunes 4 de mayo

Christ Fellowship, 500 NE 1st Ave, Miami. A partir de 2pm hasta que se agote la mercancía.

Martes 5 de mayo

Marlins Park, Humana Lot, 1390 N.W. 6th Street, Miami. A partir de 1 am hasta que se agote la mercancía.

Tropical Park, 7900 SW 40th Street, Miami. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

Corpus Christi Catholic Church, 3220 NW 7th Ave. Miami. De 10 am a 1 pm.

City of Opa-Locka, 777 Sharazad Boulevard, Opa-Locka. De 9 am a 11 am.

Miércoles 6 de mayo

Homestead Air Reserve Park, 27401 SW 127th Avenue, Homestead. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

Marlins Park, Humana Lot, 1390 N.W. 6th Street, Miami. A partir de 1 am hasta que se agote la mercancía.

Iglesia Mi Redentor, 11373 West Flagler Street, Sweetwater. A partir de las 10 am hasta que se agote la mercancía

Iglesia Bautista de Sweetwater, 11132 SW 3 Street, Sweetwater. A partir de la 1 pm hasta que se agote la mercancía

City of North Miami Beach, 2101 NE 159 Street, North Miami Beach. De 9 am a 11 am.

Jueves 7 de mayo

Amelia Earhart Park, 401 East 65th Street, Hialeah. A partir de las 9 am hasta que se agote la mercancía.

South Dade Child Development Center, 28520 SW 148th Ave., Leisure City. De 11 am a 12 m.

City of Hialeah Gardens, 7901 NW 103rd Street, Hialeah Gardens. De 9 am a 11 am.

Viernes 8 de mayo

Royal Oaks Park, 16500 NW 87 Avenue, Miami Lakes. De 10 am a 12 m.

City of Miami Beach, 2100 Collins Avenue, Miami Beach. De 9 am a 11 am.

SW Miami-Dade, Miami Executive Airport, 12800 SW 145th Avenue, Miami-Dade. De 9 am a 11 am.

Diferentes grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales siguen en la loable labor de continuar buscando alimentos para programar más distribuciones esta semana y las que vienen.

Si desea información adicional de la distribución de alimentos puede consultar los siguientes portales farmshare.org y feedingsouthflorida.org

