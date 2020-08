Estados Unidos incautó cuatro buques cisterna supuestamente cargados con gasolina iraní con destino a Venezuela, informó el Wall Street Journal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden el mes pasado para incautar el cargamento de los petroleros Bella, Bering, Pandi y Luna, vinculando los envíos a la Guardia Revolucionaria de Irán, que Washington ha calificado de grupo terrorista.

Los cuatro barcos fueron capturados en el mar y ahora se dirigían a Houston, Texas, informó el jueves el Journal , citando a funcionarios estadounidenses.

La demanda judicial de Estados Unidos dice que el empresario iraní Mahmoud Madanipour, que supuestamente tenía vínculos con la Guardia Revolucionaria, organizó envíos para Venezuela utilizando compañías fachada costa afuera y transferencias de barco a barco para evitar sanciones a Irán.

El embajador de Irán en Venezuela dijo que los informes de que los petroleros iraníes habían sido capturados eran “una mentira más y una guerra psicológica más” de Estados Unidos.

Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de #EEUU.

Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene nada que ver con #Irán.

El terrorista #trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas. pic.twitter.com/CVBijpJc0q

— Hojat Soltani (@soltanihojjat) August 13, 2020