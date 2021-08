El número de niños hospitalizados con covid-19 en Estados Unidos alcanzó un récord de poco más de 1.900 este sábado, mientras los hospitales de todo el sur estaban sobrecargados ante el nuevo repunte de casos causados por la variante delta.

La variante Delta, que se está extendiendo rápidamente entre la parte no vacunada de la población de Estados Unidos, ha provocado un aumento repentino de las hospitalizaciones en las últimas semanas.

El número de hospitalizaciones pediátricas fue de 1.902 el sábado, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE UU reseñados por Reuters.

Actualmente, los niños representan aproximadamente 2.4% de hospitalizados por covid-19 en el país. Los niños menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna, lo que los hace más vulnerables a la infección por la nueva variante altamente transmisible que antes en la pandemia.

El número de pacientes recién hospitalizados con covid-19 de 18 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años también alcanzó niveles récord esta semana, según datos de los CDC.

El aumento en los nuevos casos ha aumentado la tensión entre los líderes estatales conservadores y los distritos locales sobre si se debería exigir a los niños que usen máscaras en la escuela cuando regresen al aula este mes.

Los distritos escolares de Florida, Texas y Arizona han ordenado que se usen máscaras en las escuelas, desafiando las órdenes de los gobernadores estatales republicanos que prohíben a los distritos imponer tales reglas.

The Delta variant is surging, and #COVID19 cases are increasing across the country. If you have had close contact with someone with COVID-19, you should consider getting tested, even if you’re fully vaccinated. Learn more: https://t.co/Bhk0Y8ctB8 . pic.twitter.com/FPsrlgEwDJ

La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha amenazado con retener los fondos de los distritos que imponen requisitos de máscaras, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, está apelando a la Corte Suprema del estado para revocar el mandato de máscaras del condado de Dallas, informó el viernes Dallas Morning News.

Una quinta parte de las hospitalizaciones por covid-19 en el país se encuentran en Florida, donde el número de pacientes hospitalizados alcanzó un récord de 16.100 el sábado, según un recuento de Reuters.

Más del 90% de las camas de cuidados intensivos del estado están ocupadas, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

The #DeltaVariant is more dangerous than other variants of the virus that causes #COVID19.

Get vaccinated as soon as you can. If you’re in an area of substantial or high transmission, wear a mask indoors in public, even if you’re fully vaccinated.

More: https://t.co/vwRERgaGg9.

— CDC (@CDCgov) August 13, 2021