El gobierno de los Estados Unidos. Liderado por d Joe Biden tomó otra decisión transcendental y es el retiro de tropas de Afganistán.

El primer mandatario norteamericano tiene pensado empezar a retirar los soldados a partir del 1 mayo, de forma progresiva del territorio afgano.

El objetivo Biden, es que no haya tropas en territorio afgano antes del 11 de septiembre, que es la fecha en la que se cumplen el vigésimo aniversario del acto terroristas de las torres gemelas, en Nueva York.

Luego de los hechos ocurridos en el Wall Trade Center, el gobierno de Estados Unidos liderado en ese entonces por George W Bush, comenzó una guerra feroz en Afganistán, donde supuestamente operaban los miembros de Alqaeda, organización que se atribuyó los atentados.

Muchos criticaron en ese entonces las acciones, debido a que generaría una cantidad fallecidos incalculables.

BREAKING: President Joe Biden will leave U.S. troops in Afghanistan beyond the May 1 deadline negotiated with the Taliban by the Trump administration, an official says. Biden has set the 20th anniversary of the Sept. 11 attacks as the new withdrawal date. https://t.co/Ngiormrwxo

— The Associated Press (@AP) April 13, 2021