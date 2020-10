Una mujer murió y ocho personas más resultaron heridas cuando las estanterías se derrumbaron en un supermercado brasileño el viernes por la noche.

El aterrador incidente ocurrió en una tienda de Mateus Atacarejo Mix en São Luís, y fue capturado por las cámaras de seguridad del lugar.

Las increíbles imágenes muestran al personal y a los clientes en la caja, interactuando con normalidad, hasta que un fuerte ruido llamó de repente la atención de todos.

Segundos después, se puede ver a la gente corriendo por sus vidas desde los pasillos, mientras los estantes de al menos 25 pies de altura cada uno, empiezan a colapsarse unos encima de otros como fichas de dominó gigantes.

Los clientes y los trabajadores abandonan las cajas y huyeron hacia las salidas mientras cientos de toneladas de productos al por mayor llueven sobre el piso de la tienda.

Increíblemente, se puede ver a un hombre saliendo de la maraña de metal, aparentemente ileso, llevando un niño pequeño en sus brazos.

O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, no Maranhão.

Uma morte foi confirmada e quatro pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/g6FiAuaec5 — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) October 3, 2020

Desafortunadamente, no todos tuvieron la misma suerte. Una trabajadora, identificada por los medios de comunicación locales como Elane de Oliveira Rodrigues, de 21 años, murió aplastada en el colapso. Había empezado a trabajar en la tienda sólo tres meses antes.

Um grave acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (2), no supermercado Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, #Maranhão. Prateleiras carregadas com produtos diversos desabaram em efeito dominó e atingiram clientes que estavam na loja. https://t.co/z3oshqcpV8 pic.twitter.com/ws5uEgThlQ — bahiapravoce (@bahiapravoce) October 3, 2020

En total, unos 270 bomberos participaron en la búsqueda de supervivientes enterrados, que duró 11 horas. Seis personas tuvieron que ser hospitalizadas con heridas, mientras que otras dos sufrieron heridas menores.

Aún no se ha determinado la causa del derrumbe; el Ministerio de Trabajo del Estado ha iniciado una investigación sobre el incidente.

Prateleiras gigantes com produtos desabaram e atingiram clientes no supermercado Mix Mateus Atacarejo, na noite desta sexta-feira (2), na curva do 90, no bairro Vinhais, em São Luís. Uma pessoa morreu e oito ficaram oito feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/f5Ftfng6QK — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) October 3, 2020

