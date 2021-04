La jornada de este viernes en la MLB dejó varias hazañas, que quedarán para el recuerdo de los fanáticos.

Una de ellas fue la que hizo el lanzador de los Mets de Nueva York, Jacom DeGrom quien lanzó juego completo, en la victoria de su equipo ante los Nacionales de Washington.

El serpentinero ponchó a 15 bateadores en el desafío que se celebró en el Citifield, en Nueva York.

🚨 NEW CAREER-HIGH 🚨

Jacob deGrom has set a new career best with 15 strikeouts. pic.twitter.com/n5qcsoA2HW

— New York Mets (@Mets) April 24, 2021