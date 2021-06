Con el objetivo de conmemorar un día especial, el Comité Asesor de la Juventud de Liberty City (TACOLCY) de Miami tendrá una serie de actividades para conmemorar el Juneteenth.

La organización sin fines de lucro, ha anunciado que realizarán un workshop, en el que podrá adquirir varios productos a bajos precios en este día especial.

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 am y finalizarán a las 2:00 pm, del próximo sábado 19 de junio en la sede del Tacolcy, ubicada en Centro TACOLCY Belafonte 6161 NW 9th Ave, en Miami.

Si desea registrarse para ofrecer sus productos lo podrá hacer a través de este link: https://rb.gy/exgxbg

Juneteenth Event

Saturday, June 19, 2021

10:00 AM – 2:00 PM

Belafonte TACOLCY Center

6161 NW 9th Ave

Miami, FL 33127

Workshops, giveaways & MORE!

Join us for a day of FUN!

Register Here: https://t.co/9SsUQwwfYA pic.twitter.com/bBL9lhfd49

— Belafonte TACOLCY Center (@BTacolcy) June 15, 2021