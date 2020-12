Se dice que la cosmopolita Barcelona tiene más turistas que habitantes. Su arquitectura incluye majestuosos edificios modernos y zonas coloniales con herencia árabe. Es una ciudad de mucho acceso turístico, museos, actividades culturales de música y moda.

Cuenta además con el estadio de fútbol más grande de Europa y el quinto más grande del mundo: el Camp Nou, sede del mundialmente reconocido Fútbol Club Barcelona. ​​​

En 1999, Barcelona recibió la Medalla de Oro del Royal Institute of British Architects (RIBA) en reconocimiento a su proyecto de renovación urbana que transformó la ciudad antes de las Olimpiadas de 1992.

Con sus múltiples eventos fashionistas, sus increíbles rascacielos y diversidad cultural, no es sorpresa para nadie que New York figure entre las ciudades más elegantes del mundo.

Seguro has visto franelas con el clásico “I love New York” que sirven de souvenir para recordar tu visita pero Madonna no se quedó allí y lo nombró canción en la que así mismo dice en ella: “I don’t like cities, but I like New York”.

Entre los íconos de esta ciudad tan visitada por los turistas tenemos: el Rockefeller Center, el puente que conecta la parte baja de Manhattan con Brooklyn sobre el East River: el Puente de Brooklyn; el observatorio del Freedom Tower o One World Trade Center y por supuesto sus fabulosas tiendas y restaurantes.

Burdeos: la capital mundial del vino