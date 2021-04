La revista Forbes evidenció que la pandemia de COVID-19 en realidad representó oportunidades comerciales y ganancias astronómicas para los más ricos.

Con una cifra récord de multimillonarios, que alcanzó las 2,755 personas –unas 660 más que en el 2020- SE V

How old is the world's youngest billionaire? https://t.co/WO8PlNfCFm #ForbesBillionaires pic.twitter.com/mqX9UnTxYI pic.twitter.com/OL6UMmL7wp

La cifra sin precedentes de 493 nuevos multimillonarios en el 2021-que se sumaron por primera vez a la lista-, así también lo demostró. Prácticamente, se habla de un nuevo rico cada 17 horas, según Forbes.

El país con la cantidad mayor de multimillonarios sigue siendo Estados Unidos con 724, seguido de China con 698. Luego aparece India con 140, Alemania con 136 y Rusia con 117.

Why former President Trump would've been way better off had he divested his assets before taking office https://t.co/JtKBHcE8hb #ForbesBillionaires

— Forbes (@Forbes) April 7, 2021