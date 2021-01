Warren Buffer, CEO de Berkshire Hathaway ha lanzado fuerte críticas sobre la criptomoneda Bitcoin, aunque esta haya alcanzado los niveles más altos en su historia.

Por tal motivo Buffer dio 16 claves por las cuales Bitcoin no es un activo seguro, para sus inversores.

Aquí te presentamos esas 16 frases que dio el multimillonario y que las han catalogado de apocalípticas.

1“Las criptodivisas básicamente no tienen valor y no producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que alguien más venga y te pague más dinero por ellas más tarde, pero entonces esa persona tiene el problema. En términos de valor: cero”.

9 . “Se alimentará de sí mismo durante un tiempo y a veces durante mucho tiempo y a veces a números extraordinarios. Pero llegan a malos finales y las criptomonedas llegarán a malos finales.”

Am a disciple of Warren Buffet however his views on Bitcoin are off. It's been interesting to see him come around more to the currency in the last year or so! https://t.co/bSLxTX0yCz

$btc $eth $ltc $dot #bitcoinnews #BITCOIN #bitcoins #bitcoinprice

— Jamie Tree (@JaminTree) January 19, 2021