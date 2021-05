Nueva York se ha caracterizado por ser una ciudad con atractivos alucinantes, como lo fueron las torres gemelas, el Empire State y por su puesto la estatua de la libertad.

Pero próximamente ofrecerá un par de atractivos alucinantes gracias a Summit One Vanderbilt, que estarán ubicado en la torre One Venderbilt.

El primero se trata de Ascent, un ascensor cerrado completamente de vidrio, viajará 369 metros (1,210 pies).

Ahora los amantes de lo más extremo podrán disfrutar de Levitation, una colección de cajas de vidrio transparente que sobresalen de la torre, suspendiendo a los invitados a 1.063 pies sobre Madison Avenue.

Tanto el Ascent como el Levitation estarán ubicados en el área de entretenimiento de cuatro niveles y 65,000 pies cuadrados y la plataforma de observación que se abre en la cima de One Vanderbilt.

El One Vanderbilt es un desarrollo de $ 3.3 mil millones que se encuentra en 1.401 pies, lo que lo convierte en el cuarto más alto de la ciudad de Nueva York. El más alto es el One World Trade Center, que mide 1,776 pies.

“Hemos creado un destino que ofrece una experiencia interactiva que será recordada durante toda la vida con las mejores vistas ampliadas de toda la ciudad de Nueva York”, dijo Marc Holliday, presidente y director ejecutivo de SL Green en un comunicado.

