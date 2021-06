El acuario Sheed en la ciudad de Chicago tiene un nuevo miembro, se trata de un pulpo del pacífico el cual no tiene nombre.

Por eso el recinto decidió hacer un concurso, para buscarle un nombre al molusco gigante.

Se espera que a principio del mes de julio se conozca el nombre de esta especie que llamará la atención de propios y extraños.

Los invitados que a las proyecciones de películas en el acuario durante la última semana de junio pueden votar por un nombre para el pulpo, con opciones de nombres en honor a naturistas, investigadores y acuaristas.

En la página web del acuario https://www.sheddaquarium.org/, podrán ver la lista y votar.

Hasta el momento, los nombres que lideran la encuesta son: Attenborough y Sawyer

Se puede ver una lista completa de nombres en el sitio web del acuario.

