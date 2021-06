El mercado de transacciones en las Grandes Ligas no se ha movido como se esperaba. Hay un movimiento que se podría dar de un momento a otro y en donde estaría involucrado el outfielder Starling Marte.

El quisqueyano quien ha sido uno de los baluartes de los Marlins de Miami, podría ser una de las piezas transcendentales para los Medias Blancas de Chicago.

Los patiblancos que no pasan por un buen momento, tendrían a un jugador versátil que los pudiese ayudar a futuro.

Uno de los puntos por los cuales se interesaría el conjunto de la “Ciudad de los Vientos”, por Marte sería por su combinación de poder y velocidad, que los ayudaría bastante.

A la defensiva su habilidad para manejar el jardín central lo convierte en un objetivo principal dada la incertidumbre que rodea al jugador de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert.

Marte ha deslumbrado jardín central en el espacioso almacén en el sur de Florida, produciendo 3 salidas por encima del promedio, lo que lo coloca en el percentil 88 usando la métrica defensiva de StatCast.

