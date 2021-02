El comienzo de la semana se inicia en la ciudad de Miami con un nuevo frente frío y este tendrá algo de lluvia

Después de algunas lluvias tempranas, se notará que los vientos aumenten y disminuya la humedad. El lunes por la noche habrá frío.

Es probable que las temperaturas para el martes por la mañana estén en Miami en los 40 °F (4 °C) en todo el sur de la Florida, fuera de los Cayos, por supuesto. Los máximos tendrán dificultades para recuperarse, y solo alcanzarán los 60 °F (15°C) superiores el martes por la tarde. Busque algo similar el miércoles.

A finales de esta semana y el fin de semana, se espera un incremento en la temperatura en Miami ya que los máximas vuelven a cerca de 80 °F (26°C) . Las mínimas volverán a los 60°F (15°C).

