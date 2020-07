Este fin de semana las manifestaciones y los hechos violentos se apoderaron de una pequeña ciudad de Oregón cuando los activistas y agentes federales enviados por la Administración de Donald Trump se enfrentaron.

Por Redacción MiamiDiario

Una pequeña ciudad de Oregón, a menos de dos horas en automóvil de Portland, sufrió disturbios el sábado por la noche cuando cientos atacaron la cárcel del condado y el tribunal federal con fuegos artificiales antes de atacar a las empresas del centro mientras los empleados permanecían atrapados dentro.

Han sido testigo de 60 noches consecutivas de protestas y disturbios civiles a raíz de la muerte de George Floyd, pero este fin de semana ante la tensa situación los agentes respondieron con material antidisturbios y hubo 25 arrestos y tres policías heridos.

Aunque todavía no está claro quién ayuda a financiar y organizar estos disturbios, ya que las multitudes en varias ciudades occidentales parecen cada vez más armadas con municiones y fuegos artificiales, así como cascos, paraguas y escudos improvisados ​​diseñados para enfrentar a la policía local y a los oficiales federales.

7 antifascists were arrested last night in Eugene, Oregon during the Solidarity with Portland rally. Let's help bail them out of jail! Venmo @eugenebailfund if you have $5 or $100+ to spare. #eugeneprotests #j25 #j25antifa https://t.co/e0nVY804Ny — EUG161 (@161EUG) July 26, 2020

En Eugene, las multitudes bloquearon las calles e impidieron el paso de un hombre en una camioneta, según el periodista conservador Andy Ngo, quien apareció en los titulares el verano pasado después de un ataque de miembros del grupo militante de extrema izquierda Antifa lo envió al hospital.

Después de que la multitud rodeó su vehículo el sábado por la noche, el conductor abrió la puerta y apuntó con su pistola hacia otro hombre que llevaba una camiseta negra y un casco. El manifestante apuntó con su propia arma al conductor a través de la ventana abierta de la puerta del auto cuando los dos se enfrentaron en medio de gritos de la multitud. El video ahora viral del intercambio ha obtenido más de 1.6 millones de visitas hasta el lunes.

This was in Eugene, Ore. yesterday at the violent antifa gathering. They blocked off the streets and prevented a driver from using the road. When they surrounded him, he brandished a gun. One of the far-left protesters then brandished a gun back. pic.twitter.com/WY1TgdI738 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

No estaba claro si alguno de los hombres representados en el video estaba entre los arrestados. A diferencia de Portland, la policía federal no se ha desplegado en Eugene, una ciudad de 171,000 personas, ubicada a unos 108 kilómetros de distancia. La policía local parece estar adoptando un enfoque de no intervención al usar drones para monitorear las multitudes antes de intervenir para sofocar la violencia.

El Departamento de Policía de Eugene dijo que se dio cuenta de una protesta planificada en el Tribunal Federal de los Estados Unidos a partir de las 08:00 p.m. el sábado en la noche, en la que los contra-manifestantes armados también se presentaron y un hombre fue arrestado después de disparar una pistola al aire en medio de una multitud de unas 300 personas.