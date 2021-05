Los residentes de los vecindarios de Wynwood, en Miami vivieron momentos de zozobra este viernes, al originarse un tiroteo.

El siniestro ocurrió a las 11:53 pm, específicamente en el área de Northwest 20th Street y Northwest 1st Court, que se encuentra en la frontera de los vecindarios de Miami de Wynwood y Overtown.

El tiroteo dejó como saldo a seis personas heridas y un fallecido.

Luego de responder el llamado de emergencia, la policía de Miami llegó al sitio donde ocurrió el tiroteo, para recavar evidencias y socorrer a las personas heridas.

Las mismas, fueron trasladadas al Hospital Jackson Memorial, donde fueron atendidas.

7 people shot in Wynwood, some victims show up at hospital on their own, according to police https://t.co/wORcfzD4zK

— michael scott (@2manylogins) May 29, 2021