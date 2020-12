Una recuperación asombrosa está teniendo un médico del sur de la Florida luego de haber contraído COVID-19 y haberse visto en estado crítico.

El propio médico habló sobre su magnífica recuperación de un momento a otro: Un nuevo medicamento para tratar a esta enfermedad que demuestra su eficacia contra el virus.

“Todos ellos estaban realmente, realmente sorprendidos por mi recuperación. Fue un milagro ”, dijo el Dr. Jacobo Elgozy a wsvn.

Este hombre ha estado en la primera línea de batalla enfrentando este problema de la pandemia y salvando a sus pacientes del Mount Sinai Medical Center en Miami Beach.

Tras infectarse dijo que sus pulmones estaban blancos y completamente desaparecidos, que no estaban funcionando.

“El viaje que tuve fue realmente duro, y muchas veces tuve mis altibajos porque te ves sin poder respirar, con dificultad para respirar y fatiga”.

En un momento, estaba programado para someterse a un trasplante de doble pulmón.

Fue entonces cuando su médico pensó en el RLF-100 (aviptadil), un fármaco revolucionario.

Un médico que dirige el ensayo en la Universidad Johns Hopkins está obteniendo resultados prometedores.

“Con el medicamento, vimos una efectividad del 70% o más”, dijo el Dr. Jonathan Javitt, director ejecutivo de NeuroRX, “pero en estos pacientes que no tienen alternativa, que tienen muy poco que esperar, creemos en la experiencia que se vio en Houston y visto ahora en todo el país es positiva”.

Ahora, con la recuperación de Elgozy, esa experiencia también se está viendo en el sur de Florida.

“En cuestión de dos semanas o más, me recuperé así”, dijo mientras chasqueaba los dedos. “Mis pulmones comenzaron a responder como si no hubiera un mañana. Todo el mundo piensa que está relacionado con el RLF-100 que me dieron, que protegió mis pulmones de cualquier herida o cicatrización “.

