Los estudiantes que regresen al salón de clases para el nuevo año escolar se enfrentarán a uno de los momentos más peligrosos de la pandemia para los niños. Y los funcionarios tendrán que considerar muchas medidas para mantenerlos a salvo del covid-19, según dijo una experta.

“Tenemos la variante delta más contagiosa, tenemos nuevas olas y muchos adultos que bajan la guardia, no usan mascarillas, no se vacunan”, dijo la Dra. Leana Wen a Wolf Blitzer de CNN el martes. “Eso está contribuyendo a este entorno realmente peligroso para los niños”.

La buena noticia es que las tasas de vacunación están aumentando en EE.UU. por primera vez desde junio, más de 500.000 personas en promedio están iniciando su vacunación cada día, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Los expertos en salud dicen que las vacunas son un paso importante para ralentizar o detener la propagación del virus y la variante delta más transmisible.

Pero los niños menores de 12 años todavía no son elegibles para las vacunas, y para los recién vacunados, se necesitan aproximadamente seis semanas desde la primera dosis para que surtan efecto, por lo cual muchos niños aún podrían ser vulnerables cuando comiencen el nuevo año escolar.

“Mis preocupaciones son profundas y estoy muy preocupado”, dijo el presidente Joe Biden cuando se le preguntó sobre los niños en edad escolar que regresaban al aula y si las escuelas no podrían permanecer abiertas. “También entiendo que la razón por la que los niños se infectan es porque, en la mayoría de los casos, viven en estados y comunidades con bajas tasas de vacunación y lo contraen de adultos no vacunados. Eso es lo que está sucediendo. Así que mi petición para quienes no están vacunados es: piénsenlo.”

This morning, I hosted a virtual meeting with business, university, and health care leaders on COVID-19. We discussed strategies on how we can get more people vaccinated and end this pandemic once and for all. pic.twitter.com/MNtNklLAvI

— President Biden (@POTUS) August 11, 2021