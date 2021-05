Durante la pandemia del Covid-19, la ciudad de Nueva York ha sido una de las más golpeadas, sobre todo en el plano económico.

Un trabajo del New York Times indica, que “La Ciudad que nunca duerme”, tuvo perdidas incalculables debido al cierre de empresas, quienes tuvieron que adaptarse al trabajo remoto.

Antes de dejar su mandato, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó: “Es una ciudad fantasma ”, lo que para algunos es un concepto equivocado

Para algunos amantes de la ciudad todo el espacio vacío que dejó la pandemia, no es necesariamente un presagio de la desaparición de la gran metrópolis como lo vaticinó Trump.

También podría ser un borrón y cuenta nueva para una ciudad más equitativa y culturalmente diversa.

Algunos piensan que Nueva York retrocederá hacía los años 70, donde habían edificaciones viejas, vagones del metro rayado de grafitis y parques llenos de vendedores de estupefacientes.

Aunque otros son más optimistas y ven que será una urbe con el espíritu de Las Vegas, al tener su primer casino , una propuesta de larga discusión en Albany que se ha convertido en un tema en la carrera por la alcaldía.

