Nuevamente la ciudad de Miami será el epicentro de un nuevo restaurante, que tendrá un concepto londinense.

Se trata del Sexy Fish London, que abrirá su sucursal en la ciudad de Brickell en el otoño, dijeron este sábado sus propietarios.

La locación original de este restaurante del cual es propiedad de Richard Caring está situado en Berkeley Squar, en Londres, Inglaterra.

La gastronomía que ofrecerá el prestigioso lugar va desde serán los característicos del local original, incluyendo mariscos de inspiración japonesa como el sushi, hasta carne cocinados en una parrilla Robata.

El comensal podrá disfrutar de atún ahumado, bacalao negro, cangrejo real y médula ósea, así como setas crujientes, ensalada de pato e incluso sushi vegetariano.

También podrá disfrutar de una variedad de whisky japoneses y además albergará la mayor selección de Dom Perignon de Estados Unidos.

London hotspot Sexy Fish coming soon to Miami and NYC – Influencer Magazine UKhttps://t.co/fzwlBmEqgC

— Influencer Magazine UK (@influencer_uk) June 26, 2021