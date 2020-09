Si quieres eliminar el estrés y entretenerte, te encuentras en el lugar indicado. Facebook y Twitter están llenos de este tipo de desafíos para poner tus habilidades a prueba. ¿Te gustan los desafíos en estos tiempos de pandemia? ¿Podrás superarlo? Los retos virales se han vuelto uno de los juegos preferidos por los cibernautas en medio de esta cuarentena por el COVID-19. Sigue viendo nuestros retos.

Por Redacción Miami Diario

En esta ocasión, el reto que debes vencer es hallar un buzo dentro de la imagen repleta de astronautas. Este tipo de desafíos son ideales para comprobar tu agudeza visual. Muchas personas han intentado resolverlo, pero muy pocas tienen éxito en el intento. Averigua si tus sentidos hallar al personaje en el menor tiempo posible.

La imagen que es viral claro que es confusa y complicada de resolver por los colores que maneja. Debes hallar al buzo en el menor tiempo posible. Emplea toda tu concentración, pues los astronautas y el buzo se mezclan entre sí por el blanco de su vestimenta. Además de que las características entre los trajes son similares. Los cascos de ambas profesionales tienes más o menos la misma forma. Así que, atento y prueba tus capacidades.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Todavía no puedes hallar al buzo? No te preocupes, muchas personas no lo pudieron lograr en poco tiempo. Te damos una pista para que la puedas hallar. Debes enfocar tus ojos en el pecho de los astronautas. Quizás puedas hallar si tomas nota de este detalle. Si ese no es el caso, no te preocupes, abajo te mostraremos la respuesta a este divertido reto.

Dirige tus ojos la cuarta fila de la imagen, cuenta entre cuatro o tres astronautas de derecha a izquierda. Ahí se encuentra el buzo con su casco blanco de buceo, además de unas ligas cruzadas en su pecho que son para sostener su tanque de oxígeno. En caso de que no lo hayas identificado, en la siguiente imagen podrás ver al buzo señalado con un circulo blanco.

¿Te gustó el reto? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de juegos.

Fuente: Depor

