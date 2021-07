El Departamento de Policía de Miami-Dade indicó en un comunicado que se trata de Theresa Velasquez, de 36 años, que pereció en el colapso en el complejo Champlain Towers South ocurrido el 24 de junio. Su cadáver fue recuperado el 8 de julio. Velasquez es la 95ta víctima identificada, señaló la policía en Surfside.

#UPDATE 88: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost her life in the tragic Surfside building collapse. Please keep her family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/bR45dXsb5I

Del mismo modo, la alcaldesa de Miami Dade Daniella Levine Cava también se pronunció. “Es el día 24 y continúan los esfuerzos de búsqueda y recuperación. Se identificaron 95 víctimas y se notificó a 95 familias. Por favor mantenga en sus oraciones a todos aquellos que están de duelo – que Dios cuide de las familias, los socorristas y la comunidad de Surfside”, dijo.

It’s day 24 and search and recovery efforts continue.

95 victims have been identified and 95 families notified. Please keep all those who are grieving in your prayers – may God watch over the families, the first responders and the community of Surfside.https://t.co/hlAx3yL3X9

