A un mes que el edificio de 12 pisos se desintegrara en una pila de escombros y a un día que los bomberos concluyeran las labores de recuperación en el sitio donde unos pocos afortunados escaparon y al menos 97 murieron, Estelle Hedaya, de 54 años, parece ser la única víctima desaparecida que aún no ha sido identificada.

Ikey Hedaya dio su ADN, habla con frecuencia con el médico forense y el equipo de búsqueda, e incluso visitó a regañadientes el sitio del condominio colapsado en Surfside, para ver por sí mismo qué se está haciendo para encontrar a su hermana mayor, reportó Telemundo51.

Pero todavía no hay un cierre para él.

La mejor amiga de Estelle Hedaya en el edificio, la abogada y compañera neoyorquina Linda March, finalmente fue identificada el miércoles por la noche a pesar de que su cuerpo fue encontrado hace más de dos semanas.

Pero Estelle, considerada el alma de la fiesta y una amante de los viajes que acababa de comprar un Lexus rojo para celebrar la pérdida de peso y el éxito profesional, sigue desaparecida.

#UPDATE 91: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost her life in the tragic Surfside building collapse. Please keep her family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/oZLuqrEWWz

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 22, 2021