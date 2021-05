Alison Kessler, madre de Greyson, un menor de cuatro años intentó quitarle la custodia a su padre. Pero los esfuerzos fueron infructuosos ya que el pequeño fue encontrado muerto, junto a su progenitor, en las afueras de un condominio de Fort Lauderdale.

Kessler había acudido ante un juez el viernes ante un juez, para solicitar una moción de emergencia, para quitarle la custodia compartida a Stacey.

Pero la jueza denegó la solicitó, diciendo que no había ningún peligro que John tuviese la tutela conjunto a la madre del niño.

Situación que cambió horas después, ya que el viernes en la noche los cuerpos del padre y el hijo fueron hallados sin vida.

La policía de Fort Lauderdale indicó en su informe, que el móvil del hecho fue el asesinato-suicidio.

John, habría asesinado a su hijo y luego se suicidó, según los primeros reportes de la policía.

La madre del pequeño indicó, que había llevado al niño a ver a su padre el jueves en la tarde, pero al ver que no contestaba el teléfono se preocupó.

Además, el progenitor no llevó al pequeño al colegio, lo que encendió más alarmas de Alison.

Ambos tenían la custodia compartida del niño, y el padre tenía unos días y horarios para estar con él.

Pero, los mensajes amenazantes de John hacía Alison, hicieron que esta fuera ante un juez, para pedir la custodia completa.

“Obtienes lo que te mereces. Ni siquiera eres humano”, escribió Stacey, de acuerdo con la moción

Pero el juez del circuito 17 denegó la solicitud, debido , a que “no presentaba una emergencia ya que aborda el tema de las visitas de los niños”.

El circuito emitió un comunicado, en el que indicaron que no podían dar ninguna declaración a la prensa.

“El 17 º Circuito Judicial es consciente de la situación trágica informó en las noticias durante el fin de semana. Los jueces están prohibidos de hacer comentarios sobre los procedimientos pendientes y no pueden discutir los detalles de cualquier orden,” el comunicado. “No se puede enfatizar lo suficiente que si alguien tiene motivos para creer que un niño o cualquier otra persona está en peligro, debe llamar a la policía, en todos los casos. Extendemos a la familia y la madre de este horrible evento nuestro más sentido pésame”, expresó el comunicado.

La policía de Fort Lauderdale, se mostró solidario con Alinson, e indicó que las investigaciones continúan.

“Esta es la peor pesadilla de un padre. Entendemos que la madre y la familia del niño víctima están sintiendo una inmensa cantidad de dolor en este momento. Queremos asegurarles a ellos, y a nuestra comunidad, que estaremos llevando a cabo una investigación completa sobre este incidente, “, dijo la policía en un comunicado.

"Kessler also said Stacey had been a member of a cult called the Moonies for five years, but hadn't received therapy to address his time spent in the cult, the court records said."https://t.co/89siSjxEkl

— HWDYKYM (@HWDYKYM) May 25, 2021