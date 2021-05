Tras pocas horas de haber llegado a Miami la selección de Cuba de béisbol tuvo su primera baja, tras la deserción de un pelotero.

César Prieto Echeverría decidió abandonar la concentración de la novena antillana, que intervendrá del 31 de mayo al 5 de junio en Port St. Lucie y Palm Beach, Florida.

Echeverría era considerado uno de los mejores jugadores que tendría la selección cubana, para conseguir su cupo a la cita olímpica que se disputará en Tokio en el mes de julio.

La deserción del pelotero de 22 años de edad, nacido en Cienfuegos se produjo cuando el conjunto cubano estaba llegando al hotel donde se concentrará en la ciudad de Miami.

Echevarría, quien tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Olmecas de Tabasco, se subió a un carro luego de bajarse del autobús que trasladó a la selección a su sitio de hospedaje y desapareció.

Cuban prospect INF Cesar Prieto (22) left the Cuban team in the last hour, according to a source close to the team. Pending official confirmation, Prieto is the most coveted Cuban prospect by MLB teams. pic.twitter.com/CANuOUQyEx

— Francys Romero (@francysromero10) May 26, 2021