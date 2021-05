Un joven de 14 años de edad es sospechoso de haber asesinado a una adolescente de 13 años de edad, en el condado de Condado de St. Johns.

El muchacho que fue detenido por las autoridades se tomó un selfie, dentro del carro de la policía, la subió a las redes sociales preguntando por la víctima.

Tristyn Bailey, fue encontrada muerta con varias puñaladas en una zona boscosa del suburbio de Jacksonville alrededor de las 6 pm del domingo, según la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns.

Bailey pertenecía porrista de la Academia Patriot Oaks de St. Johns y aparentemente fue vista por última vez con vida, el domingo a la 1:15 am, , caminando en un barrio residencial de St. John junto a un adolescente.

El sheriff del condado de St. Johns, Rob Hardwick, indicó que las evidencias indican que el sospechoso fue quien mató a la adolescente.

“He trabajado en homicidios durante casi 12 años. Esto no es nada ni siquiera remoto a un accidente”, dijo Hardwick a los medios de Florida.

El jefe policial indicó que es un hecho espantoso, que debe llamar a la conciencia a la colectividad.

“Este es un crimen atroz … Es la muerte por apuñalamiento de una niña de 13 años por un niño de 14 años. Así que tenemos mucho trabajo que hacer”, agregó.

Según los videos de Saddlestone las 3:30 pm , capturaron solo un sujeto caminando hacia el oeste . llevando un par de zapatos blancos con un logotipo negro de Nike, según el informe.

Cuando fue detenido, aprovechó que tenía su celular y se hizo una selfie, la subió a las redes sociales con la siguiente leyenda : Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristyn últimamente?”.

Ambos vivía a poco menos de 1 kilómetro de distancia.

Tristyn Bailey was only 13 yrs old when she was murdered and raped by 14 yr old Aidan Fucci on Mother’s Day 2021 #justiceforTristynBailey pic.twitter.com/xXDMK7PsYl

— ✧: *✧・゚:* gabii *:・゚✧*:・゚✧ (@catgirlgabii) May 13, 2021