En esta entrega te decimos todo lo que debes saber sobre las nuevas políticas de Whatsapp para este año. Muchos usuarios pulsaron “aceptar” a las nuevas condiciones y políticas de WhatsApp este 2021 luego de que les apareciera un misterioso mensaje, reportó depor

Un dato a considerar es que otros usuarios simplemente ignoraron el mensaje de la app y decidieron migrar a otra aplicación como Telegram. ¿Y tú, qué hiciste? ¿Aceptaste las nuevas políticas hace apenas unas semanas? Porque otros ni siquiera se tomaron la molestia de leer lo que decía.

Lo cierto es que en las nuevas políticas 2021 de WhatsApp se explica que tus datos no serán leídos por el aplicativo ni por terceros, asimismo mencionan que no tienen acceso a tus contactos o fotos que cuelgas en tus estados.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

No obstante, el punto controversial se encuentra en el apartado de las cosas que vinculará con Facebook. En una de ella menciona que usará cierta información tuya, como tu número de celular, para mejorar así su sistema de publicidad.

¿Le diste o no aceptar a las nuevas políticas de WhatsApp? Si tu respuesta es no, entonces conoce qué es lo que le pasará a tu dispositivo el próximo 8 de febrero.

Whatever you share on WhatsApp, stays between you. That’s because your personal messages are protected by end-to-end encryption and that will never change. pic.twitter.com/3Umwq4wTpP — WhatsApp (@WhatsApp) January 25, 2021

Muchas personas no saben qué hacer luego de que no aceptaran las nuevas políticas 2021, pues aseguraron que la app trata de invadir su privacidad. Sin embargo, esto ha sido descartado por la app.

Incluso, se manifiesta de que si aceptas las nuevas políticas, tu dispositivo no tendrá grandes cambios. Sin embargo, para aquellos que decidieron decirle “no”, deberás dejar la aplicación.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

Tal como menciona WhatsApp, el no aceptar las nuevas políticas, simplemente te pedirá que desinstales el programa de tu celular. ¿Qué le pasará el 8 de febrero?

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Si estás preocupado por el 8 de febrero, tranquilo, tu dispositivo no será afectado por algo. Por el contrario, WhatsApp ha decidido posponer los cambios de su aplicativo para mayo del 2021.