Los Marlins de Miami tuvieron una jornada intensa en la primera ronda del Draft, que se realiza en la ciudad de Denver, Colorado en el marco del Juego de las Estrellas.

La Gerente General de los peces, Kim Ng, tuvo una jornada bien ajetreada este lunes, al buscar a los mejores prospectos para integrar el conjunto.

Los Marlins de Miami escogieron en la selección 16, al campocorto Kahlil Watson de Wake Forest High School en Carolina del Norte.

Watson, fue clasificado No. 4 por MLB Pipeline, No. 5 por ESPN, No. 6 por Baseball America y No. 7 por The Athletic.

El joven de 18 años.477 en la escuela secundaria con 16 jonrones en 66 juego, por lo que tendría grandes expectativas con los peces.

Los Marlins también escogieron a un campocorto

Además, de escoger a un receptor los Marlins se hicieron con los servicios del campocorto Joe Mack de Williamsville East High School en Nueva York.

El pelotero que fue tomado en la ronda 31, del Draft fue ranqueado como el prospecto No. 19 por MLB Pipline y el No. 22 por Baseball America.

El joven dejó los siguientes números en su último año, en el béisbol escolar: bateó .5 en 21 juegos como senior, con 8 jonrones y 22 carreras impulsadas.

The real Kahlil Watson ⬆️ pic.twitter.com/ga8qtUUPz6 — JON WALKER (@J_WalkerBB) July 13, 2021

Satisfechas con sus primeras selecciones

La Gerente General de los Marlins de Miami, Kim Ng, se mostró satisfecha por las dos primeras selecciones que hizo el equipo en el Draft.

“Son jugadores, que tienen un gran potencial y que nos podrán ayudar en un futuro, cuando terminen de formarse en ligas menores”, comentó la dirigente.

Este martes antes del Juego de las Estrellas se realizarán las últimas escogencias del Draft, habrá que ver si los Marlins toman a otro jugador.