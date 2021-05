El alcalde de Miami, Francis Suárez aspira a un segundo mandato al frente de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, en tal sentido se ha conocido quienes serían sus principales aliados financieros.

Las empresas tecnológicas y de desarrollo son los que han apoyado al burgomaestre de Miami, y por eso alcanzó la cifra de los $830.000 en el mes de abril.

Pero esto es muy corto, para la meta que se han propuesto alcanzar, para la campaña electoral que debería arrancar a finales de año.

Suárez, un abogado de 43 años que busca la reelección espera romper la barrera de los $2.700.000 cifra a la que pudo llegar a principio de este año.

Uno de los benefactores que ha tenido el alcalde de Miami es David O. Sacks, un inversor en tecnología y uno de los ejecutivos fundadores de PayPal, le dio al comité de Suárez 50.000 dólares.

Otro que también hizo un importante aporte fue del inversionista en atención médica Harris Schwartzberg, quien aportó $50.000.

Though he has yet to draw an established opponent, the mayor has raised more than $2.7 million this year. The largest donations in April came from a venture capitalist, healthcare investor and local developer with multiple properties in Coconut Grove.https://t.co/MtywO3yJZN

— Joey Flechas (@joeflech) May 11, 2021