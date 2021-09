Ishaan Thakur, de catorce años, y su hermana Aanya, de 9, lograron construir un lucrativo negocio de minería de criptomonedas por el que ya están ganando más de 30 mil dólares al mes.

Los jóvenes han dedicado este verano a la construcción de este negocio lucrativo.

Ishaan señaló a CNBC que “empezamos porque queríamos aprender sobre tecnología mientras ganábamos algo de dinero”, reportó LaVanguardia.

Actualmente, cada mes, estos hermanos residentes en Frisco, localidad situada en Texas, ganan más de 30.000 dólares gestionando tres tipos de moneda digital: el popular Bitcoin.

Bitcoin es la criptomoneda más valiosa actualmente en el mercado; Ether, la segunda más valiosa; y Ravencoin, un tipo de criptomoneda alternativo.

Con el fin de poner en marcha su negocio, Ishaan y Aanya aprendieron a gestionar y minar criptomonedas.

“Es como excavar para encontrar oro o diamantes. Pero en lugar de usar palas o excavadoras, se usan computadoras. En lugar de encontrar oro o diamantes, hallas criptomonedas”, señala el mayor de los Thakur.

Tras formarse viendo vídeos en Youtube y leyendo por internet, Ishaan convirtió su ordenador Alienware, habitualmente conocido por su uso para el gaming, en una mina para cultivar Ether.

Para ello, modificó la tarjeta gráfica del dispositivo, adaptándola para ser capaz de realizar el gran número de cálculos que demanda el cultivo de criptomonedas.

La familia de los jóvenes no dudó en aceptar rápidamente la nueva actividad de sus hijos:

“Podríamos habernos pasado el verano jugado a videojuegos, pero en cambio lo invertimos en aprender sobre tecnología”, afirma Ishaan.

Un dato a considerar es que el padre ayudó a Ishaan y Aanya a crear su propia compañía de cultivo de criptomoneda, llamada Flifer Technologies. En su primer día, ganaron tres dólares.

