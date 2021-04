Nuevamente las organizaciones caritativas de Miami se unen, para repartir alimentos a las personas que se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19.

Las personas que asistan a buscar alimentos deberán pedir citas, en los distintos puntos de distribución en la ciudad.

Organizaciones hacen recomendaciones

Algunas organizaciones en Miami le piden a los ciudadanos que todavía perciben algún dinero, que no acudan a los centros, para darle prioridad a quien lo necesita.

Además de alimentos, las personas recibirán ropa y medicamentos.

Sitios de distribución de comida en Miami

Lunes, 26 de abril de 2021

Condado de Miami-Dade

9:30 am a 12:30 pm, Piscina Pública Gibson Park, 401 NW 12th St., Miami. Centro Juvenil de Overtown y Farm Share.

10 am hasta agotar existencias, New Life Sanctuary Church, 22755 SW 177th Ave., Miami. Cada lunes.

Martes, 27 de abril de 2021

Condado de Miami-Dade

De 9 a. M. A 11 a. M., 777 Sharazard Blvd., Opa-locka. Alimentando el sur de Florida.

10 am a 1 pm, 1020 Malibu Way, Homestead. Concejal Eric G. Avila y Farm Share.

De 9 am al mediodía, o hasta agotar existencias, Ministerio Internacional Rey Jesús / Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

Miércoles, 28 de abril de 2021

Condado de Miami-Dade

De 9:00 am a 11 :00 am, Homestead Air Reserve Park, 27401 Southwest New York Ave., Homestead. Alimentando el sur de Florida.

9:00 am al mediodía, Parque José Martí, 351 SW Fourth Ave., Miami. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y Farm Share.

9:30 am a 12:30 pm, Piscina Pública Gibson Park, 401 NW 12th St., Miami. Centro Juvenil de Overtown y Farm Share.

10 am a 2 pm, Transition, 1550 NW Third Ave., Miami. Cada miércoles.

1 pm hasta agotar existencias, Marlins Park, Humana Lot, 1390 NW Fifth St., Miami. Fundación Marlins y Feeding South Florida.

Condado de Broward

De 10 am a mediodía, Sunrise en Tennis Club, 9605 W. Oakland Park Blvd., Sunrise. Alimentando el sur de Florida.

De 9 am a 11 am, Christian Life Center, 2699 W. Commercial Blvd., Fort Lauderdale. Alimentando el sur de Florida.

Jueves, 29 de abril de 2021

Condado de Miami-Dade

De 9 am a 11 am, Loren Roberts Park, 627 NW 6th Ave., Florida City. Alimentando el sur de Florida.

De 9 am al mediodía, o hasta agotar existencias, Ministerio Internacional Rey Jesús / Ministerio Internacional El Rey Jesús, 13850 SW 143 CT. # 9, Miami. Todos los martes y jueves.

Condado de Broward

De 9 am a 11 am, Mills Pond Park, 2201 NW Ninth Ave., Fort Lauderdale. Alimentando el sur de Florida.

9 am a 11 am, Parque Regional Miramar, 16801 Miramar Parkway, Miramar. Alimentando el sur de Florida.

Viernes, 30 de abril de 2021

Condado de Miami-Dade

9 am a 11 am, The Fair Grounds, 10901 SW 24th St., Miami. Alimentando el sur de Florida.

9:30 am a 12:30 pm, Piscina Pública Gibson Park, 401 NW 12th St., Miami. Centro Juvenil de Overtown y Farm Share.

Condado de Broward

8 am a 10 am, City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines. Alimentando el sur de Florida.

Sábado, 1 de mayo de 2021

10 am a 1 pm, Iglesia Mount Hermon AME, 17800 NW 25th Ave., Miami Gardens. Cámara de Comercio de Miami Gardens y Farm Share.

10 am a 1 pm, Faith Tabernacle Baptist Church, 2167 NW 64th St., Miami. Juventud comunitaria contra la violencia y participación en la agricultura.

Condado de Broward

De 9 am al mediodía, 2841 NW 11th St., Fort Lauderdale. Iglesia Nacional de Dios y Farm Share.

