Millones de estadounidenses han dado sus vidas, en distintas batallas que libraron tanto en Estados Unidos, como fuera de sus fronteras.

Por su sacrificio en combate, es que este lunes se les rinde homenaje, en el Día de los Caídos (Memorial Day)

Aquí algunos héroes que perdieron sus vidas, cumpliendo el deber en combates del siglo pasado y más recientemente.

Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor del presidente estadounidense John F. Kennedy, murió el 12 de agosto de 1944, después durante un bombardeo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

“Su misión era sobrevolar Normandía, Francia, en un bombardero B-17 controlado por radio hasta un lugar de lanzamiento de cohetes V-2 alemán, armar los explosivos guardados a bordo y luego lanzarse en paracaídas a un lugar seguro antes de que el avión explotara sobre el objetivo alemán”. “, dice el Servicio de Parques Nacionales , que supervisa la antigua casa de la familia en Massachusetts.

