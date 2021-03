Este lunes se dará inicio al Miami Open, uno de los Masters 1000 de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), más importantes.

Pero esta edición 2021 del Miami Open, tendrá la particularidad de no tener a tres de las importantes figuras de la rama masculina. El español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el número uno del ranking Novak Djokovic.

Pero además, el Miami Open que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium tendrá algunas normativas debido a la pandemia del Covid-19.

En lugar de 300,000 fanáticos que se permitían anteriormente, ahora la asistencia tendrá un límite de 800 a 1,000 por sesión, la mayoría de las canchas estarán libres de fanáticos y no habrá cancha central dentro del Hard Rock Stadium como lo hubo en 2019.

Los restaurantes emergentes como Kiki on the River, Casa Tua Cucina y Novecento serán reemplazados por camiones de comida en efectivo con cubiertos preempaquetados.

Los fanáticos deberán tener tapabocas, además de cumplir con el distanciamiento social y no se podrán acercar a los jugadores para pedirles autógrafos.

Tras la ausencia de Djokovic, Nadal y Federer la escena está servida para que algunos de los nuevos jugadores se puedan alzar con el título en la rama masculina.

Sin embargo, se deberán enfrentar a un legendario como es el británico Andy Murray, quien regresa al torneo después de varios años de ausencia.

TENNIS | The Miami Open ATP and WTA 1000 events are set to begin this week, with plenty of talented names gracing the court and just as many sitting out of the 2021 tournament.

📷: Getty Imageshttps://t.co/lRUd9TOTJ6

— Draft Central (@DraftCentralAus) March 21, 2021