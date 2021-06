Los millonarios siempre tienen algo excéntrico y de eso no se escapa el CEO de la empresa Amazon, Jeff Bezos, quien se alista para volar al espacio.

El empresario estadounidense, estará por 11 minutos en la orbita de la tierra junto a su hermano Mark, quien lo acompañará en esta travesía.

Pero a pesar que el viaje lo hará en un transbordador de su empresa Blue Origin, el mismo tendría algunos riesgos, que podrían llegar a ser fatales.

Bezos hará este viaje en la nave New Shepard, la cual fue diseñada por su compañía aeroespacial, Blue Origin y ha hecho varias pruebas antes que su propietario haga este singular viaje.

Sin embargo, uno de los riesgos que pudiese ocurrir en esta travesía, que será solo subir y bajar del espacio, es la velocidad en la que harán el trayecto.

Los cohetes orbitales necesitan acumular suficiente potencia para alcanzar al menos 17.000 millas por hora (2.759 km/h), o lo que se conoce como velocidad orbital, esencialmente dando a una nave espacial la energía suficiente para continuar girando alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada inmediatamente hacia abajo por la gravedad.

Debido a que los vuelos suborbitales no requieren tanta velocidad o el intenso proceso de intentar volver a entrar en la atmósfera de la Tierra a velocidades increíbles, se consideran mucho menos riesgosos que los vuelos orbitales. Con una reentrada orbital, las temperaturas externas de una nave espacial pueden alcanzar hasta 3.500 grados Fahrenheit (1.926 grados Celsius), y los astronautas pueden experimentar 4.5 Gs de fuerza que también se colocan sobre la nave espacial, todo mientras la atmósfera cada vez más espesa azota la cápsula.

