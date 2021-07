La estrella de Better Call Saul, Bob Odenkirk, se encuentra en condición estable tras colapsar en el set de filmación de la sexta y última temporada de la serie de AMC, en Nuevo México el martes.

El actor de 58 años fue trasladado de urgencia al hospital después de experimentar un “incidente relacionado con el corazón” en el set, dijeron sus representantes a ABC News.

“Él y su familia quisieran expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como por su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado”, señaló el comunicado de sus representantes.

“A las Odenkirks también les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pedir su privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación”, agregó la misiva.

Nate Odenkirk, el hijo del actor, tuiteó el miércoles por la noche que su padre estaría bien.

He's going to be okay.

— Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021