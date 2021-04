Josh Duggar, quien apareció junto a sus padres y 18 hermanos en el reality show “19 Kids and Counting”, enfrenta cargos de descargar y poseer pornografía infantil, según una acusación federal revelada el viernes.

La noticia llega pocos días después de que Duggar, de 33 años, y su esposa Anna Duggar, anunciaran que estaban esperando a su séptimo hijo.

Según documentos judiciales, en mayo de 2019, Duggar supuestamente usó Internet para descargar pornografía infantil, algunas de las cuales muestran el abuso sexual de niños menores de 12 años. Está acusado de recibir y poseer pornografía infantil. Reseñó CBS.

Enfrenta hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares por cada cargo, si es declarado culpable.

El caso de Duggar está siendo procesado como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa del Departamento de Justicia que combate la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

En 2015, la revista In Touch publicó un informe policial de 2006 que afirmaba que Duggar abusó sexualmente de cinco niñas ya en 2002. Los incidentes no fueron denunciados a la policía hasta 2006 y las autoridades no pudieron presentar cargos porque había pasado el plazo de prescripción.

Duggar, el mayor de los 19 kids and Counting, hijos de Jim Bob y Michelle Duggar , renunció a su puesto en el Family Research Council en Washington, una organización no gubernamental que dice que su misión es “promover la fe, la familia y la libertad en las políticas públicas y la cultura de un cristiano cosmovisión “.